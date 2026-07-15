LANDELIJK — Exclusief wonen in Overijssel: een van de mooiste provincies van Nederland

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Zoek je een plek met veel rust, ruimte en privacy? Overijssel is een prachtige provincie om te wonen. Steeds meer mensen verruilen de drukke stad voor deze groene omgeving in het oosten van het land. Daarbij lever je niets in op comfort.

Prachtige natuur en grote landgoederen

De natuur in Overijssel is erg afwisselend en groen. Van de mooie heuvels op de Sallandse Heuvelrug tot het vele water in het Vechtdal en het landschap van Twente. De natuur begint hier letterlijk in je achtertuin. Deze ruimte zie je direct terug in de woningen. Er wordt hier op grote schaal gewoond.

Denk aan prachtig verbouwde woonboerderijen met veel eigen grond, of grote landhuizen in de bossen. Hierdoor is er alle ruimte voor het houden van paarden, het aanleggen van een grote privétuin of simpelweg het genieten van een vrij uitzicht over de weilanden.

Goed bereikbaar en fijne voorzieningen

Wonen in de natuur betekent in Overijssel absoluut niet dat je ver weg bent van alles. De wegen zijn erg goed. Binnen korte tijd sta je in het centrum van mooie, historische steden zoals Deventer of Zwolle. Daar vind je volop cultuur, goede restaurants en luxe winkels. Daarnaast liggen er meerdere mooie golfbanen en goede scholen in de buurt. Hard werken en heerlijk ontspannen gaan in deze regio dus heel goed samen.

Privacy en een prettige sfeer

De sfeer in deze regio is erg prettig en ontspannen. In gebieden zoals Twente en Salland wonen mensen die respectvol met elkaar omgaan. Er wordt naar elkaar omgekeken wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd wordt jouw wens voor rust en anonimiteit volledig gerespecteerd. Deze fijne balans maakt de provincie erg geliefd bij mensen die veel waarde hechten aan een ongestoord privéleven.

Ruime woonboerderijen en moderne villa’s

Wanneer je een huis zoekt in het hogere segment, is er in Overijssel een beperkte keuze. Simpelweg omdat er meestal niet zoveel te koop staat. Vaak wordt er gekozen voor een woonboerderij waarbij oude details bewaard zijn gebleven, maar het huis van binnen helemaal modern is gemaakt. Ook strakke, nieuw gebouwde villa’s op grote kavels komen veel voor. Wat de stijl ook is, de hoge mate van afwerking en de enorme leefruimte staan altijd voorop.

Een slimme investering

Een exclusieve woning in deze provincie is niet alleen heel fijn om in te wonen, maar ook een verstandige financiële keuze. De vraag naar luxe woningen met veel grond blijft onverminderd groot. Er wordt volop geïnvesteerd in kwaliteit en een woonomgeving die haar waarde goed vasthoudt. Zeker bij een goed onderhouden huis is dit een mooie, blijvende toevoeging aan het vermogen.

Bekijk ons exclusieve woningaanbod

Ben je op zoek naar veel ruimte en rust in een prachtige omgeving? Bekijk gerust het beschikbare, exclusieve woningaanbod in het portfolio van Burbach Roycroft om te zien wat Overijssel te bieden heeft. Zie je een landhuis of woonboerderij die je direct aanspreekt? Plan dan een bezichtiging in.

Daarbij neemt een ervaren makelaar in Overijssel uitgebreid de tijd om je in alle rust rond te leiden. Meld je ook aan voor de besloten Burbach Roycroft updates. Hiermee word je als een van de eersten op de hoogte gehouden van ons nieuwe, exclusieve aanbod, vaak nog voordat het openbaar op de markt komt.

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