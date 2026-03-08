LICHTENVOORDE – Werkzaamheden nieuw activiteitenplein starten op 16 maart

Wie de komende maanden langs het terrein van de voormalige bibliotheek in Lichtenvoorde loopt, zal merken dat er flink wat verandert. Op maandag 16 maart start de herinrichting van het gebied tot een nieuw activiteitenplein, een plek die straks groener, klimaatbestendiger en multifunctioneel moet worden.

Het terrein krijgt twee duidelijke functies. Aan de kant van de Dijkstraat ontstaat een open plein dat geschikt is voor activiteiten en evenementen. Aan de zijde van de Dr. Besselinkstraat worden 60 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan vier met laadpunten voor elektrische auto’s. Daarnaast komen er nog zeven parkeerplaatsen aan de Dijkstraat, waaronder twee voor mindervaliden.

Het huidige geasfalteerde parkeerterrein verdwijnt volledig. Tijdens de werkzaamheden worden oude verhardingen verwijderd, een nieuw rioolstelsel aangelegd en krijgt het gebied nieuwe bestrating. Ook wordt het plein groener ingericht met bomen, hagen en plantvakken met bloemen. Moderne verlichting moet zorgen voor een veilige en prettige uitstraling. De beplanting wordt later in het najaar van 2026 aangebracht.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot 30 juni 2026. In deze periode is het hele terrein afgesloten en kan er niet worden geparkeerd. Bezoekers van het centrum worden daarom gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets te komen, zodat de parkeerdruk in de omgeving beperkt blijft.

Als alles volgens planning verloopt, krijgt Lichtenvoorde er deze zomer een vernieuwde plek bij waar parkeren, groen en activiteiten samenkomen. Een gebied dat nu nog een bouwterrein wordt, maar straks weer een centrale rol kan spelen in het hart van het dorp.