BORCULO — Herenlaan tijdelijk afgesloten voor rioolwerkzaamheden

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De Herenlaan in wordt vanaf dinsdag 11 augustus tijdelijk volledig afgesloten. Aannemer Wegenbouw Lansink begint dan met werkzaamheden aan het riool in de Herenlaan en Slotlaan, ter hoogte van de Leo-Stichting.

Tijdens de werkzaamheden wordt het bestaande rioolgemaal verplaatst en een nieuw riool aangelegd. Ook worden de verhardingen in beide straten vernieuwd. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken.

Om het werk veilig uit te kunnen voeren, geldt in de Herenlaan en Slotlaan tijdelijk een verplichte rijrichting. De werkzaamheden vinden bewust plaats tijdens de schoolvakantie om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Weggebruikers moeten desondanks rekening houden met vertraging en omleidingen.

Omwonenden en bedrijven in de omgeving ontvangen van de gemeente een brief met meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Berkelland.

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