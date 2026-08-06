ZEDDAM – Radio U2 Tribute band speelt grootste hits in Natuurtheater

Radio U2 Tribute band speelt op 21 augustus in Natuurtheater Zeddam met bekende U2-hits. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn online of aan de kassa verkrijgbaar.

300 keer bekeken

ZEDDAM – Vrijdag 21 augustus om 20.00 uur brengt de Radio U2 Tribute band een avond met de bekendste nummers van U2 in het . De band staat bekend om een authentieke sound zonder overdadige showelementen, waarbij de muziek centraal staat.

Radio U2 speelt een breed repertoire, van vroege klassiekers uit de jaren ’70 tot stadionhits zoals New Year’s Day, Where the Streets Have No Name, One en Elevation. Frontman Erwin Weening, die eerder in de Soundmixshow de finale bereikte als Bono-imitator, leidt de band met een stem die sterk aan die van Bono doet denken.

De band bestaat uit vier ervaren muzikanten die samen een dynamische liveshow neerzetten met zowel ballads als rocknummers. Critici noemen Radio U2 een van de beste U2-tributebands wereldwijd, die met passie en oog voor detail de kenmerkende U2-sound tot leven brengt.

Het optreden vindt plaats in het openluchttheater, maar bij slecht weer wordt het concert binnen gehouden. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het of aan de kassa. Pinnen is mogelijk.

Meer informatie over de band is te vinden op hun Facebookpagina en via een Spotify-playlist met nummers van Radio U2.

Op zondag 13 september volgt in het Natuurtheater de voorstelling van De Ferme Jongus.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

