LAREN (GLD) — Huis Verwolde biedt unieke zomeractiviteiten

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biedt deze zomer een scala aan bijzondere activiteiten voor bezoekers van het historische landgoed. Van wandelingen door de monumentale tuinen tot exclusieve rondleidingen door het huis, elke activiteit biedt een unieke ervaring.

Een van de hoogtepunten is de activiteit **Wakker worden bij Verwolde**. Bezoekers starten de dag met een ontbijt in de theeschenkerij, verzorgd door De . Na het ontbijt neemt een gids de bezoekers mee om de luiken van het nog donkere huis stap voor stap te openen. Terwijl het huis ontwaakt, worden de verhalen over de rijke geschiedenis van het landgoed gedeeld. Deze activiteit vindt plaats op de donderdagen 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus, met een starttijd van 8:45 uur (de rondleiding begint om 9:30 uur). De kosten bedragen € 32,50 voor volwassenen en € 18,50 voor kinderen tot 12 jaar. Reserveren is mogelijk tot de dinsdag voorafgaand aan de activiteit, 15:00 uur.

Daarnaast biedt een **tuinrondleiding**, waarbij bezoekers door een van de mooiste kasteeltuinen van Nederland worden geleid. Tijdens deze rondleiding, die onder andere aandacht besteedt aan de in 1926 herontworpen tuin door tuinarchitect Hugo Poortman, kunnen bezoekers genieten van het bijzondere pinetum, monumentale bomen en kleurrijke vaste plantenborders. De rondleiding eindigt met koffie of thee en een gebakje van de lokale bakker. Deze rondleidingen zijn gepland op 19, 29 juli, 12, 16, 26 augustus, en 9, 13, 20 september, met een starttijd van 13:30 uur. De entreeprijs bedraagt € 11,50 per persoon.

Een andere populaire optie is de **Grand Tour**, waarbij bezoekers niet alleen de rijk ingerichte woonvertrekken kunnen bewonderen, maar ook toegang krijgen tot ruimtes die normaal gesloten zijn, zoals de sanatoriumkamer en de zolders. Deze rondleidingen vinden plaats op 19 juli, 2, 13, 16 augustus, en 6, 10, 20 september, met een starttijd van 11:00 uur. De kosten voor volwassenen bedragen € 17,50, terwijl donateurs, Museumkaarthouders en Vriendenloterij VIP-kaarthouders slechts € 4,00 betalen.

Voor alle activiteiten is reserveren aanbevolen of verplicht. Voor meer informatie en tickets kunnen geïnteresseerden terecht op www.glk.nl/activiteiten-verwolde.

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