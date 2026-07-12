LICHTENVOORDE — Zwarte Cross haalt 80% van drinkwater uit eigen bron

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De zet dit jaar een grote stap richting een duurzamer watersysteem. Tijdens het festival komt ongeveer 80 procent van het drinkwater uit een eigen bron op het festivalterrein. Daarmee wil de organisatie laten zien dat lokaal gewonnen en gezuiverd water een bijdrage kan leveren aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Project WijWater werd in 2024 gestart om circulair watergebruik op de te onderzoeken. Door de aanhoudende droogte en de toenemende druk op de drinkwatervoorziening krijgt het project volgens de organisatie een steeds grotere betekenis. Naast het winnen en zuiveren van water wordt ook gekeken naar het opvangen van regenwater, zodat dit later opnieuw kan worden gebruikt.

Ook het hergebruik van reststromen speelt een belangrijke rol. Tijdens de vorige editie werd geëxperimenteerd met het apart inzamelen van urine. De resultaten waren volgens de organisatie veelbelovend. De bedoeling is om voedingsstoffen, zoals stikstof, terug te winnen en uiteindelijk te verwerken tot duurzame meststoffen voor de landbouw.

Daarnaast onderzoekt WijWater hoe drinkwater efficiënter kan worden gebruikt. Uit metingen blijkt dat ongeveer de helft van het waterverbruik op het festival nodig is voor legionellapreventie. Met slimme sensoren en aangepaste spoelprotocollen wil de organisatie bekijken of daarop kan worden bespaard zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Tijdens de Zwarte Cross wordt ook een kindercreathon georganiseerd, waarbij kinderen van 6 tot 12 jaar meedenken over oplossingen voor de wateruitdagingen van de toekomst.

Project WijWater is een samenwerking tussen de Zwarte Cross, overheden, waterschappen, Vitens en verschillende bedrijven. Het festivalterrein dient daarbij als proeftuin voor innovaties die mogelijk ook op andere locaties kunnen worden toegepast.

💡 Wist je dat De Zwarte Cross is niet alleen een festival, maar ook een proeftuin voor innovatieve wateroplossingen die ook door gemeenten en bedrijven kunnen worden toegepast.

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