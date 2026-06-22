LAREN (GLD) — Huis Verwolde opent deuren voor aanstaande bruidsparen

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Aanstaande bruidsparen kunnen op zondag 28 juni kennismaken met tijdens de Open Trouwlocatie Route. Tussen 11.00 en 16.00 uur krijgen bezoekers de gelegenheid om de historische locatie te bekijken en inspiratie op te doen voor hun huwelijksdag.

De route start in de sfeervolle oranjerie, die vaak het vertrekpunt vormt van huwelijken op het landgoed. Ook de binnentuin en het gazon zijn ingericht om bezoekers een indruk te geven van de mogelijkheden voor ceremonies, diners en recepties. Op het terrein staat onder meer een stretchtent opgesteld voor een mogelijke huwelijksviering.

Tijdens de open dag zijn verschillende trouwspecialisten aanwezig om toekomstige bruidsparen te adviseren over onder meer styling, catering, haarverzorging en de huwelijksceremonie.

Bezoekers wordt gevraagd vooraf een tijdslot te reserveren via Open Trouwlocatie Route.

Meer informatie over trouwen bij is te vinden via Huis Verwolde.

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