OV-ambassadeurs geven advies tijdens spreekuur in Bibliotheek Winterswijk

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Wie meer wil weten over reizen met bus en trein kan op vrijdag 3 juli terecht bij het OV-inloopspreekuur in de . Vanaf 14.00 uur staan OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden over het openbaar vervoer.

Bezoekers kunnen tijdens het gratis spreekuur informatie krijgen over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of . Ook geven de ambassadeurs uitleg over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren zij over abonnementen die passen bij de persoonlijke situatie.

Daarnaast kunnen bezoekers vragen stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die graag vaker met het openbaar vervoer wil reizen of daar wat ondersteuning bij kan gebruiken.

Met het initiatief willen de OV-ambassadeurs mensen helpen om gemakkelijker gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Treinen rijden op groene stroom en ook het aantal elektrische bussen neemt toe.

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden via Bibliotheek Oost-Achterhoek activiteitenagenda.

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