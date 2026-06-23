AMERSFOORT — Jagersvereniging: focus op illegale wapens, niet op gecontroleerde jagers

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De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarschuwt dat de voorgenomen nieuwe Wet wapens en munitie niet moet leiden tot extra regels voor jagers en andere legale wapenbezitters. Volgens de vereniging moet de aandacht vooral uitgaan naar de aanpak van illegaal wapenbezit.

Aanleiding is een Kamerbrief van minister Van Weel over de hoofdlijnen van een nieuwe wapenwet. De Jagersvereniging zegt het belang van duidelijke en moderne wetgeving te onderschrijven, maar benadrukt dat er onderscheid moet blijven tussen legaal en illegaal wapenbezit.

Volgens de vereniging zijn jagers al onderworpen aan strenge controles. Voor het verkrijgen of verlengen van een jachtakte worden betrouwbaarheid, geschiktheid en andere persoonlijke omstandigheden beoordeeld. Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat een jachtgeweer voor jagers een noodzakelijk hulpmiddel is voor jacht, wildbeheer en schadebestrijding en dat gecontroleerde wapenbezitters niet op één lijn mogen worden gesteld met personen die illegaal wapens bezitten.

De Jagersvereniging vindt modernisering van de wet zinvol als die leidt tot duidelijkere regels, betere uitvoerbaarheid en effectief toezicht. Extra maatregelen moeten volgens de organisatie aantoonbaar bijdragen aan de veiligheid en mogen niet leiden tot onnodige bureaucratie.

De vereniging verwijst daarbij naar het rapport Ringen rond de Roos uit 2022. Dat rapport pleitte volgens de Jagersvereniging voor betere en beter uitvoerbare regels, niet per se voor meer regelgeving.

Uit onderzoek van Bureau Zest, uitgevoerd in juni 2026 in opdracht van onder meer de Jagersvereniging, blijkt volgens de organisatie dat 73 procent van de Nederlanders vindt dat de focus vooral moet liggen op illegale wapens in plaats van op verdere aanscherping van regels voor legaal wapenbezit.

De Jagersvereniging roept het kabinet op om bij de verdere uitwerking van de nieuwe wet de praktijkorganisaties te betrekken en de aandacht te richten op de bestrijding van illegaal wapenbezit.

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