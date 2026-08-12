OOST GELRE — Huizenprijzen in Oost Gelre stijgen met bijna 21 procent in tweede kwartaal 2026

Huizenprijzen in Oost Gelre stegen in het tweede kwartaal van 2026 met 20,9 procent, de hoogste stijging van alle Nederlandse gemeenten.

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De prijzen van bestaande koopwoningen in zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 20,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging is de hoogste van alle Nederlandse gemeenten.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster blijkt dat ook in het eerste kwartaal van 2026 al de grootste prijsstijging liet zien, toen met 20,5 procent. Daarmee blijft de gemeente aan kop staan in de landelijke ranglijst.

De gemeente Voorst volgt met een prijsstijging van 19,4 procent, terwijl Pekela op de derde plaats staat met een stijging van 16,2 procent. Ook behoort tot de landelijke top tien met een gemiddelde prijsstijging van 12,9 procent voor bestaande koopwoningen.

Landelijk stegen de huizenprijzen in het tweede kwartaal gemiddeld met 4,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In zes gemeenten daalden de prijzen, waarbij Noord-Beveland de grootste afname kende met een daling van 5,1 procent.

Hoewel de prijzen nog steeds stijgen, neemt het tempo van de stijging landelijk af. In het eerste kwartaal van 2026 bedroeg de gemiddelde stijging nog 5,2 procent. De gepubliceerde cijfers betreffen de transactieprijzen, dus de bedragen waarvoor bestaande woningen daadwerkelijk zijn verkocht.

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