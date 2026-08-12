LICHTENVOORDE — Rick en Ymke zetten Tapperij van Ooijen voort in Lichtenvoorde

Rick en Ymke nemen Tapperij van Ooijen in Lichtenvoorde over en starten daar hun horecazaak vanaf 14 augustus.

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Rick en Ymke nemen Tapperij van Ooijen aan de Rapenburgsestraat over en starten daar hun horecazaak vanaf vrijdag 14 augustus. Hiermee sluiten zij hun periode van ruim twintig jaar bij Café de Schatberg af.

Rick begon zijn horecacarrière op jonge leeftijd bij Tapperij van Ooijen, waar hij als 14-jarige onder begeleiding van Manus van Ooijen de eerste ervaring opdeed. Sinds 2006 was hij betrokken bij Café de Schatberg en sinds 2015 runden hij en Ymke die zaak zelfstandig.

De verhuurders van Tapperij van Ooijen hebben vertrouwen in Rick en Ymke om de zaak voort te zetten. Zij willen de geschiedenis en de vertrouwde sfeer van het café behouden en tegelijkertijd met hun team werken aan de toekomst.

De huidige uitbaters, Maurice en Miranda Rietberg, maakten eerder bekend te stoppen. Door de overname blijft het café, dat volgens eigen gegevens al sinds 1904 als horecagelegenheid in gebruik is, behouden.

Meer informatie over Tapperij van Ooijen is te vinden op de website van Tapperij van Ooijen.

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