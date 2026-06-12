GORSSEL — IJsseljazz keert terug naar Gorssel met gratis muziekfestival op 13 september

216 keer bekeken

Het centrum van Gorssel staat op zondag 13 september weer in het teken van IJsseljazz. Tijdens het gratis toegankelijke muziekfestival zijn op drie podia optredens te zien van regionale, nationale en internationale artiesten uit de jazz-, soul-, blues- en rockwereld.

IJsseljazz wordt sinds 2006 georganiseerd en trekt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers. Het festival vindt plaats in het centrum van Gorssel en biedt een gevarieerd programma op het Swingpodium aan de Hoofdstraat, een podium op het Nijverheidsplein en een derde podium achter .

De organisatie maakt bekend dat de volledige line-up binnenkort wordt gepresenteerd. Wel is al aangekondigd dat het festival opent met een bekende Nederlandse act en wordt afgesloten door een Amerikaanse artiest die in zijn carrière elf Grammy Awards heeft gewonnen.

Naast de muziek zijn ook de lokale horecagelegenheden betrokken bij het evenement. IJsseljazz wordt georganiseerd door vrijwilligers en sponsoren uit de regio. Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan de organiserende stichting, zodat het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.

Meer informatie is te vinden op IJsseljazz.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in