LICHTENVOORDE — BreinBieb in Bibliotheek Lichtenvoorde: andere kijk op dementie met lezing van Karin Willemsen

Bibliotheek organiseert op donderdag 18 juni om 19.30 uur een interactieve lezing van Karin Willemsen in het kader van de BreinBieb. Tijdens de bijeenkomst deelt zij haar persoonlijke én professionele ervaringen rond en geheugenverlies.

Willemsen werkt al ruim dertig jaar in de ouderenzorg en vervulde functies als fysiotherapeut, coach, kwaliteitsdeskundige en manager Behandeling en Begeleiding. Tegenwoordig heeft zij een eigen trainings- en adviesbureau en werkt zij als consulent voor het CCE.

In 2010 kreeg zij zelf te maken met ernstige geheugenproblemen en viel zij tijdelijk uit op het werk. Er werd zelfs gedacht aan een vroegtijdige vorm van . Uiteindelijk bleek de oorzaak behandelbaar. Die ervaring gaf haar een unieke blik op dementie en geheugenverlies.

Tijdens de lezing vertelt Willemsen hoe het is om te leven met geheugenproblemen, oriëntatieverlies en het verliezen van taal en herkenning. Ook staat zij stil bij de rol van de omgeving en het belang van écht contact. De avond biedt ruimte voor herkenning, inzichten en gesprek.

De bijeenkomst is gratis, aanmelden vooraf wordt wel aangeraden.

Meer informatie en aanmelden: https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

