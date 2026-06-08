BREDEVOORT — Li An Phoa spreekt in Bredevoort over de toekomst van drinkbare rivieren

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De Nederlandse filosofe en ecologe Li An Phoa is op woensdag 17 juni te gast in het Kenniscafé van de in . Tijdens de avond vertelt zij over het belang van schone en drinkbare rivieren en haar inzet voor herstel van waterkwaliteit en .

De lezing maakt deel uit van een grensoverschrijdende expeditie langs de Slinge, Oude IJssel en Aa-Strang. Deze tocht, georganiseerd door het burgerinitiatief Drinkbare Oude IJssel-Aa-Slinge 2050, voert van naar het Duitse Gescher. Onderweg staat de aandacht voor waterkwaliteit, bodemleven, en de toekomst van drinkwater centraal.

Volgens de initiatiefnemers staat de kwaliteit van rivierwater in Nederland en Duitsland onder druk door vervuiling, verstedelijking en klimaatverandering. Met de expeditie willen zij bewustwording creëren en laten zien welke stappen nodig zijn om rivieren gezonder te maken.

Li An Phoa verwierf bekendheid met haar internationale beweging voor drinkbare rivieren. Nadat zij tijdens een kanotocht in Canada rechtstreeks uit een rivier kon drinken, ontdekte zij enkele jaren later dat hetzelfde water vervuild was geraakt. Die ervaring vormde de aanleiding voor haar inzet om rivieren wereldwijd weer schoon en drinkbaar te krijgen.

Het Kenniscafé wordt georganiseerd in samenwerking met Stef Beumer van het burgerinitiatief Drinkbare Oude IJssel-Aa-Slinge 2050. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden wordt aanbevolen.

💡 Wist je dat Wist je dat… de Slinge zowel door Nederland als Duitsland stroomt en daarmee letterlijk een grensoverschrijdend verhaal vertelt over water, natuur en klimaat?

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