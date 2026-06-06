OOST GELRE — Inbrekers opvallend vaak succesvol in Oost Gelre

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Inbrekers waren in 2025 opvallend vaak succesvol in . Uit onderzoek van Independer, gebaseerd op politiecijfers die via een Woo-verzoek zijn opgevraagd, blijkt dat 16 van de 17 inbraakpogingen in de gemeente slaagden. Daarmee komt het succespercentage uit op 94,1 procent, het hoogste van .

In heel vonden vorig jaar 2.254 woninginbraken en inbraakpogingen plaats. In 1.794 gevallen lukte het de daders daadwerkelijk om een woning binnen te dringen en spullen buit te maken. Dat betekent dat bijna vier op de vijf inbraakpogingen succesvol waren.

Naast staan ook (93,8 procent) en (90,5 procent) hoog op de lijst van Gelderse gemeenten waar inbrekers relatief vaak hun slag slaan. telde met 181 succesvolle woninginbraken het hoogste absolute aantal geslaagde inbraken in de provincie.

Volgens Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer, kunnen bewoners zelf maatregelen nemen om de kans op een geslaagde inbraak te verkleinen. Hij adviseert onder meer om deuren goed af te sluiten, geen sleutels in sloten te laten zitten en eventueel gebruik te maken van camera’s of een slimme deurbel.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat woningen met een hogere WOZ-waarde vaker doelwit zijn van inbrekers. Bij woningen met een WOZ-waarde van 900.000 euro of meer ligt het aantal inbraken en inbraakpogingen aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde.

Meer informatie en de volledige cijfers per gemeente zijn te vinden via de website van Independer.

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Bron: Independer

