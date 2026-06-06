Podcast duikt in de jonge jaren van Piet Mondriaan in Winterswijk

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De nieuwste aflevering van de Podcast staat in het teken van de jonge jaren van kunstschilder Piet Mondriaan. Voor de aflevering bracht presentator René Arendsen een bezoek aan Museum in , het voormalige woonhuis waar de wereldberoemde kunstenaar zijn eerste stappen als schilder zette.

Hoewel Piet Mondriaan vooral bekend is van zijn abstracte kunstwerken met gekleurde vlakken en zwarte lijnen, begon hij als realistisch kunstenaar. In is te zien hoe zijn werk zich ontwikkelde en hoeveel Achterhoekse landschappen en taferelen hij in zijn jonge jaren vastlegde.

Tijdens de podcast vertellen voormalig interim-directeur Joris Kok en junior-conservator Maeve McNab over het museum, het vroege werk van Mondriaan en hun ervaringen in de museumwereld. Daarnaast maakt emeritus hoogleraar Dolly Verhoeven een reis langs Gelderse musea waar belangrijke kunstwerken uit de twintigste eeuw te zien zijn.

De Podcast neemt luisteraars mee door de geschiedenis van , van de prehistorie tot de moderne tijd. In eerdere afleveringen kwamen onder meer kastelen, archeologische vondsten en bijzondere historische locaties aan bod.

Nieuwe afleveringen verschijnen iedere donderdag en zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud en Verhaal van |Platform over de geschiedenis van Gelderland.|verhaalvangelderland.nl/podcast.

De podcast maakt deel uit van het project Verhaal van Gelderland, een initiatief van Erfgoed Gelderland

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