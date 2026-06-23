LOCHEM — Vrouwenkamerkoor Hera brengt romantisch zomerconcert in Gudulakerk Lochem

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Vrouwenkamerkoor Hera verzorgt op vrijdag 3 juli een zomerconcert in de Grote of St.- in . Het concert begint om 20.00 uur en staat in het teken van de romantiek, met een combinatie van vrouwenstemmen en harpklanken.

Onder leiding van dirigente Raghna Wissink brengt het koor een gevarieerd programma met bekende en minder bekende werken uit het romantische repertoire. Harpiste Marleen de Bakker verleent haar medewerking aan het concert en zorgt samen met het koor voor een sfeervolle muzikale avond.

Op het programma staan composities van onder meer Robert Schumann en Gustav Holst. Daarnaast voert Hera werken uit van minder vaak gehoorde componisten zoals Röntgen, Martin en Leighton. Ook is er aandacht voor de Nederlandse componist Diederik van der Laag met zijn compositie Der Schwan, waarin thema’s als vergankelijkheid en natuur centraal staan.

Het concert maakt deel uit van de zomeravondconcerten van Stichting Gudula Cultureel. De toegang is gratis; bezoekers kunnen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage geven.

Meer informatie is te vinden op Lochem Klassiek.

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