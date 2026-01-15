Internationale topclubs opnieuw naar Lichtenvoorde voor Olympia Talent Cup

LICHTENVOORDE – Voetbalvereniging Longa ’30 organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei 2026 de tweede editie van de Olympia Talent Cup. Het internationale jeugdtoernooi voor onder 12/onder 13-teams krijgt dit jaar een sterker en internationaler deelnemersveld dan bij de eerste editie.

Na het succes van vorig jaar nemen opnieuw meerdere topclubs deel. Gastheer Longa ’30 neemt het op tegen Nederlandse topteams Ajax, PSV en AZ, Belgische clubs RSC Anderlecht en KRC Genk, en internationale teams uit Frankrijk (LOSC Lille), Tsjechië (Sparta Praag), Duitsland (Bayer Leverkusen) en Engeland (West Ham United). Met name de komst van Bayer Leverkusen en West Ham United wordt door de organisatie gezien als een belangrijke stap vooruit

Volgens voorzitter Dennis Seesing onderstreept dit deelnemersveld de ambitie om het toernooi jaarlijks verder te laten groeien. De organisatie is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen. Daarbij ligt de focus niet alleen op het sportieve niveau, maar ook op organisatie en sfeer voor spelers, clubs, publiek en vrijwilligers.

De Olympia Talent Cup maakt deel uit van een Pinksterweekend vol voetbal en ontmoeting. Rondom het toernooi worden meerdere activiteiten georganiseerd. Op donderdagavond is er een sponsoravond, op vrijdagavond een 35+/45+ toernooi met teams uit de gemeente Oost Gelre. Op zaterdagavond speelt Longa 1 haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het weekend wordt zondagavond afgesloten met een feestavond voor gastgezinnen en vrijwilligers.

De organisatie benadrukt dat het evenement draait om meer dan alleen topsport. Verbinding tussen clubs, vrijwilligers, sponsors en de regio staat centraal tijdens het internationale voetbalweekend in Lichtenvoorde

