WINTERSWIJK — Winterswijkse auteur Christine Linneweever komt met historische jeugdroman ‘Schaduwvalk’

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Schrijfster Christine Linneweever uit brengt op 4 juli haar nieuwe historische jeugdroman Schaduwvalk uit. Het boek is bedoeld voor lezers vanaf 12 jaar en speelt zich af in het jaar 1350.

In Schaduwvalk staat Joanna centraal, een jonge vrouw die na een aanval op de stad Tiel terechtkomt bij haar vader Jan van Arkel, een edelman uit Holland. Tijdens haar reis redt ze een jonge valk, waarna ze op het kasteel van haar vader leert omgaan met roofvogels. Tegelijkertijd probeert ze te ontsnappen aan een toekomst waarin haar vader haar wil uithuwelijken.

Het nieuwe boek is de vierde historische jeugdroman van Linneweever. Eerder schreef zij onder meer Het geheim van de Ravenhorst, dat werd genomineerd voor de Kinderjury, Wexy, dat op de longlist van de Thea Beckmanprijs stond, en Altijd vluchten, dat de shortlist van dezelfde prijs behaalde.

Linneweever is vooral bekend van haar succesvolle serie Gouden paarden. Van haar boeken zijn inmiddels meer dan 300.000 exemplaren verkocht.

Meer informatie is te vinden via Christine Linneweever.

💡 Wist je dat … Christine Linneweever met haar historische jeugdboeken al meerdere keren werd genoemd voor de prestigieuze Thea Beckmanprijs?

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