Klassiek talent en streektaalmuziek tijdens Midzomerconcert in Neede

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Liefhebbers van klassieke muziek en streektaalliedjes kunnen op zondag 21 juni terecht in in . Tijdens het jaarlijkse Midzomerconcert verzorgen pianotrio 3Wormgoors en zanger-liedjesschrijver Herman Riethorst een gezamenlijk optreden in ontmoetingscentrum Het Filter.

Het concert begint om 10.30 uur. Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur welkom. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Het jonge pianotrio 3Wormgoors bestaat uit de broers Marijn (18), Roan (17) en Joël (15) Wormgoor uit Noordijk. De drie muzikanten spelen al van jongs af aan samen en hebben inmiddels naam gemaakt binnen de klassieke muziek. Begin dit jaar ontvingen zij de Ontwikkelingsprijs van het Prinses Christina Concours. Tijdens het Midzomerconcert brengen zij een gevarieerd programma met klassieke werken, aangevuld met muziek uit films en musicals.

Naast het trio staat ook Herman Riethorst op het podium. De streektaalzanger treedt al jarenlang op met eigen nummers en vertalingen van bekende klassiekers. Met zijn warme stem en herkenbare Achterhoekse teksten weet hij een breed publiek aan te spreken.

Bij een aantal nummers slaan de muzikanten de handen ineen en begeleidt 3Wormgoors de zanger. Daarmee belooft het concert een bijzondere combinatie te worden van klassieke muziek en streektaalcultuur.

Het optreden vindt plaats in ontmoetingscentrum Het Filter aan de Kronenkamp 14 in , midden in .

Meer informatie is verkrijgbaar via Natuurpark Kronenkamp

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