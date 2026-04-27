BREDEVOORT — Jazzicoon Masha Bijlsma viert 35-jarig jubileum in Bredevoort

205 keer bekeken

Jazz-zangeres Masha Bijlsmaⓘ staat zaterdag 9 mei in de Koppelkerkⓘ met een feestelijk jubileumconcert. Met haar band viert ze het 35-jarig bestaan tijdens de ‘Past and Present’-tournee, waarin oud en nieuw repertoire samenkomen.

Tijdens het concert brengt Bijlsma een gevarieerd programma met klassieke jazzsongs en eigen composities. Ze laat zich inspireren door grootheden als Abbey Lincolnⓘ en Thelonious Monkⓘ , maar schuwt ook uitstapjes naar pop en chanson niet. Daarmee ontstaat een breed muzikaal palet dat kenmerkend is voor haar lange carrière.

Bijlsma begon op jonge leeftijd met muziek en richtte eind 1990 haar band op. Al snel volgden optredens op internationale podia en festivals zoals het North Sea Jazz Festivalⓘ . Inmiddels is ze een vaste naam binnen de jazzwereld, met optredens in Europa, Indonesië en de Verenigde Staten.

In Bredevoortⓘ wordt ze begeleid door een ervaren bezetting met onder anderen Ilja Reijngoud (trombone), Hans Kwakkernaat (piano), Taeke Stol (contrabas) en Dries Bijlsma (drums).

Het concert begint om 20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur. Aanmelden kan via Koppelkerkⓘ (www.koppelkerk.nl/masha-bijlsma).

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in