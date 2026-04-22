WINTERSWIJK — Bibliotheek zet moeders en oma’s in het zonnetje op Moederdag

De Bibliotheek Winterswijkⓘ houdt op zondag 10 mei 2026 De grote mama verwendag!. Tijdens deze middag staan moeders en oma’s centraal en kunnen kinderen samen met hun moeder of oma langskomen voor een gezellig Moederdaguitje. De activiteit begint om 14.00 uur en aanmelden is niet nodig. De datum sluit aan bij Moederdag 2026, die in Nederland op zondag 10 mei valt.

In de bibliotheek worden moeders en oma’s verwend met een kopje thee, iets lekkers, een magazine of een luisterboek. Ondertussen kunnen kinderen zelf aan de slag om een verrassing voor hen te maken. Daarmee wil de bibliotheek jong en oud samen een ontspannen en feestelijke middag bieden.

De activiteit vindt plaats in de Bibliotheek Winterswijkⓘ aan de Parallelweg en is vrij toegankelijk. Volgens de bibliotheek is het idee om Moederdag op een laagdrempelige en gezellige manier samen te vieren, met aandacht voor ontspanning én een persoonlijk gebaar.

Meer informatie over deze activiteit staat op de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

