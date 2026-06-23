Jeugdviswedstrijd in Groenlo afgelast vanwege extreme hitte

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De jeugdviswedstrijd die gepland stond voor woensdag 24 juni gaat niet door. De organisatie heeft besloten de wedstrijd af te gelasten vanwege de verwachte extreme hitte, waarbij de temperatuur kan oplopen tot 35 à 36 graden.

Volgens de organisatie is het onder deze omstandigheden niet verantwoord om met kinderen een viswedstrijd te houden. Daarmee is het al de derde keer dit seizoen dat een jeugdwedstrijd wordt getroffen door het weer. De eerste wedstrijd moest voortijdig worden gestaakt vanwege een hoosbui en onweer, terwijl de tweede wedstrijd werd afgelast door regen en onweer.

De organisatie gaat de komende week op zoek naar een nieuwe datum voor de afgelaste wedstrijd. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangstelling van de jeugd uit , die volgens de vereniging graag deelneemt aan de wedstrijden.

De vierde jeugdviswedstrijd staat wel gewoon gepland op woensdag 8 juli aan de stadsgracht van . Vanwege werkzaamheden op de wordt dit keer niet daar verzameld, maar bij de Wilhelminabank. De deelnemers worden om 18.30 uur verwacht.

Voor de jeugdige vissers is er bovendien een extra reden om mee te doen: tijdens de verloting is een viskar te winnen.

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