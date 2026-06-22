BREDEVOORT — Muziektheatervoorstelling ‘Het Spook genaamd Ambitie’ naar Koppelkerk Bredevoort

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In de staat op zaterdag 4 juli de Het Spook genaamd Ambitie van Marijn Ooijman op het programma. De voorstelling begint om 20.30 uur, de deuren openen een half uur eerder.

Ooijman onderzoekt in de voorstelling de vele gezichten van ambitie. Aan de hand van persoonlijke verhalen, muziek en beelden neemt hij het publiek mee langs vragen over succes, verwachtingen, doorzettingsvermogen en de invloed van ambitie op het dagelijks leven. Antwoorden worden niet altijd gegeven, maar de zoektocht staat centraal.

Muzikaal wordt de voorstelling gedragen door de band SPOOK, die eigen nummers speelt in een mix van pop, rock, blues, singer-songwriter en jazz. Naast Ooijman bestaat de band uit Jeffrey Hurkens, JeeWee Donkers, Pieter Wielaard, Reinier Groenendijk, Armein Broer van Dijk en Robbert Plette.

De tournee sluit aan bij de release van het album HUMAN, dat eerder dit jaar verscheen. Daarmee markeert de band tevens 25 jaar sinds het debuutalbum COLORS.

De voorstelling vindt plaats in de aan de Koppelstraat in . Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Koppelkerk Bredevoort Agenda.

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