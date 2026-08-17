GROENLO — Joost Penterman jongste Grol-voetballer van het jaar ooit

Joost Penterman is door SV Grol-supporters unaniem gekozen tot jongste Voetballer van het jaar sinds 1977. De prijs werd uitgereikt tijdens het Huistoernooi.

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Joost Penterman is door de supporters van unaniem gekozen tot Voetballer van het jaar. Met het afgelopen seizoen waarin hij geen enkele wedstrijd miste, is hij de jongste speler die deze prijs ontvangt sinds de oprichting van de Supportersclub in 1977. Penterman mag namelijk nog uitkomen in JO19-1.

De uitreiking van de prijs vond zaterdag plaats tijdens het Huistoernooi op Sportpark Den Elshof. Hoofdtrainer Arjen Nijman prees vooral het leiderschap van Penterman en gaf aan dat hij een mooie carrière tegemoet gaat. Kjell Riteco eindigde als tweede en doelman Nick Oude Luttikhuis werd derde in de verkiezing.

Naast de Voetballer van het jaar werden ook andere prestaties van het seizoen erkend. Michel Kamphuis kreeg de Gouden Schoen, Michel Hoffman de Zilveren Schoen en Sanne Waenink de Gouden Handschoen. Eerder was Illona Wolters al benoemd tot Vrijwilligster van het jaar.

De titel Supersupporters werd toegekend aan Rick en Lianne Riteco en de ouders van Grol-aanvoerder Luc Berentsen. Zij bezoeken al negen seizoenen vrijwel alle thuis- en uitwedstrijden van Grol 1.

Bij de recreanten ging de titel Speelster van het jaar naar Rianne Boschker. Zij werd geprezen voor haar inzet als speelster van Dames 1 en als trainster van MO17-2. Het team Grol 10 werd gekozen tot Team van het jaar, na het kampioenschap in de zevende klasse en de promotie naar de zesde klasse voor het komende seizoen.

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