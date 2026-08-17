AALTEN — Nieuw muziekfestival Polslag in Aalten brengt lokale muzikanten samen

In Aalten vindt op 23 en 24 oktober 2026 de eerste editie van muziekfestival Polslag plaats, met optredens van lokale beginnende en ervaren muzikanten.

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Gemeenschapshuis De Pol organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2026 de eerste editie van Polslag, een nieuw tweedaags muziekfestival dat lokale muzikanten uit de samenbrengt.

De vrijdagavond is gereserveerd voor nieuw talent. Beginnende bands, singer-songwriters en individuele muzikanten kunnen zich aanmelden, ook als zij nog geen podiumervaring hebben. De organisatie stimuleert samenwerking tussen losse muzikanten om gezamenlijk op te treden.

Op zaterdag staan gevestigde bands en groepen die vroeger in en omgeving actief waren op het programma. Ook voormalige deelnemers van het evenement Staaltje worden uitgenodigd om opnieuw samen te komen. Bij voldoende belangstelling kan het programma op zaterdagmiddag worden uitgebreid.

Met Polslag wil De Pol de lokale muziekscene versterken en de grote zaal vaker benutten voor liveoptredens. Het festival wordt georganiseerd met hulp van vrijwilligers en sponsoren en blijft laagdrempelig. De kaartverkoop start naar verwachting begin september.

Bands, soloartiesten en muzikanten kunnen zich tot en met vrijdag 18 september aanmelden via polslag@depol-aalten.nl. Ook vrijwilligers en sponsoren kunnen via dit e-mailadres contact opnemen. Meer informatie over de locatie is te vinden op de website van De Pol.

Als de eerste editie succesvol is, wil de organisatie Polslag jaarlijks laten terugkeren.

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