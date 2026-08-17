Weer Achterhoek: Regenachtig met maximaal 19 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek regenachtig. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 13 tot 19 graden. De grootste kans op neerslag bedraagt 100 procent.

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Het wordt vandaag in en de regenachtig. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 13 tot 19 graden. De grootste kans op neerslag bedraagt 100 procent.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 14 graden en regenachtig. De neerslagkans is dan circa 100 procent en de wind ongeveer 7 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 17 graden en motregenachtig. De neerslagkans is dan circa 51 procent en de wind ongeveer 8 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 17 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 22 procent en de wind ongeveer 9 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden en de maximumtemperatuur rond 19 graden. Er kan ongeveer 8,7 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 13 km/u, met windstoten tot ongeveer 26 km/u.

De zon komt op rond 06:21 uur en gaat onder rond 20:54 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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