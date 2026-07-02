LANDELIJK — Kabinet wil Noodfonds Energie dit jaar openen voor 500.000 huishoudens

180 keer bekeken

Het kabinet wil het Noodfonds Energie nog dit jaar openen om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening te ondersteunen. Hiervoor is 193 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naar verwachting kunnen ongeveer 500.000 huishoudens gebruikmaken van de regeling.

Volgens minister Hans Vijlbrief moet het fonds voorkomen dat huishoudens door stijgende energieprijzen in financiële problemen komen. Het fonds blijft na de opening minimaal vier maanden beschikbaar, zodat iedereen die in aanmerking komt voldoende tijd heeft om een aanvraag in te dienen.

Huishoudens met een bruto-inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum kunnen een aanvraag doen als zij minimaal 8 procent van hun inkomen aan energiekosten kwijt zijn. Voor inkomens tussen 130 en 200 procent van het sociaal minimum geldt een grens van 10 procent. Het fonds vergoedt de helft van de energiekosten boven die grens.

Nieuw is dat aanvragen niet alleen digitaal, maar ook op papier kunnen worden ingediend. Daarmee wil het kabinet de regeling toegankelijker maken voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

De overheid verwacht het fonds nog dit jaar te openen. In september volgt meer duidelijkheid over de exacte openingsdatum en de aanvraagprocedure.

Meer informatie is te vinden op Rijksoverheid.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

