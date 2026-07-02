DOETINCHEM — Boswachter neemt deelnemers mee op zomeravondwandeling in Hagen

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organiseert op woensdag 22 juli een zomeravondwandeling over Landgoed Hagen.

Tijdens de ongeveer 2,5 uur durende excursie wandelen deelnemers met een door het landgoed terwijl de avond valt. In de schemering verandert de sfeer in het bos en bestaat de kans om vogels te horen en reeën in de weilanden te zien grazen.

De wandeling begint om 19.30 uur. Volgens de organisatie zijn stevige wandelschoenen aan te raden. Deelname is mogelijk voor jong en oud, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Meer informatie over de excursie, de deelnamekosten en reserveren is te vinden via Geldersch Landschap & Kasteelen.

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