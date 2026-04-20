Zondagsverhaal: De slotjes van de Kikkersprongbrug

Zondag 26 april een nieuw Zondagsverhaal van Marcel Houwer: Aan de Kikkersprongbrug in Groenlo ⓘ hangen een paar slotjes. Klein, eenvoudig en zonder opsmuk. Je loopt er zo voorbij, zonder ze te zien. Toch vertellen ze een verhaal dat veel verder reikt dan deze plek. Het gebruik om een slotje aan een brug te hangen als symbool van liefde begon jaren geleden in Italië. Geliefden maakten een slot vast en gooiden de sleutel in het water, als teken dat hun band niet meer verbroken kon worden. Wat begon als een klein gebaar, groeide uit tot een wereldwijde traditie. Bruggen in steden als Parijs en Rome raakten er vol van.

Maar in Groenlo is het anders. Hier geen rijen vol slotjes, maar slechts een paar. Juist daardoor vallen ze op. Elk slotje staat voor een moment, een herinnering of een belofte die iemand wilde vastleggen. Wie ze hier heeft opgehangen, weet niemand. Toch hangen ze er. Stil en onopvallend, maar voor iemand van grote betekenis.

En misschien is dat ook wel precies zoals ze in Groenlo zeggen: ‘Bie God en Grolle is alles meugeluk’.

