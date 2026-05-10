BORCULO — Kinderen maken eigen LEGO-animatie in Bibliotheek Borculo

Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen woensdag 27 mei meedoen aan de workshop ‘Maak jouw eigen LEGO-animatie’ in de Bibliotheek .

Tijdens deze -workshop bedenken de deelnemers een eigen verhaal met een begin, midden en einde. Daarna bouwen ze met LEGO de scènes voor hun film en maken ze stap voor stap foto’s. Die foto’s worden samengevoegd tot een korte animatiefilm, die aan het einde samen wordt bekeken.

De workshop laat kinderen op een speelse manier kennismaken met creatieve technologie. wordt op meerdere locaties van georganiseerd, waaronder , , , Neede en .

De workshop in Borculo is op woensdag 27 mei van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost 4,50 euro. Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/bieblab.

