BOCHOLT-SPORK (D) — Open tuin op Gut Heidefeld tijdens Moederdag

187 keer bekeken

Tuinliefhebbers kunnen op zondag 10 mei 2026 een kijkje nemen bij Gut Heidefeld, net over de grens bij Bocholt-Spork. Het landgoed opent die dag van 11.00 tot 17.00 uur de tuinpoorten in het kader van de ‘Open Tuinen’.

Bezoekers wandelen door een circa 7.000 vierkante meter groot park dat is aangelegd op een voormalige boomgaard. De tuin is ingericht in de stijl van Engelse landschapsparken uit de 19e eeuw, met kleurrijke bloemperken en een centrale vijver met fontein. Ook de privétuin van de eigenaren is deze dag toegankelijk.

Verspreid over het terrein zijn zitplekken ingericht, onder meer onder een meer dan 200 jaar oude rode beuk. Voor de inwendige mens is er koffie en gebak verkrijgbaar. Tussen 14.00 en 17.00 uur zorgt kapel Fuchsgraben voor livemuziek.

De toegang bedraagt 3 euro per persoon. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het park. Meer informatie is te vinden via www.gutheidefeld.de

.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in