RUURLO — Trekkertoertocht De Bruil weer op de agenda

In buurtschap De Bruil wordt op zondag 10 mei opnieuw een trekkertoertocht georganiseerd. Het evenement, opgezet door Bennie en Bertha Hanskamp, trekt jaarlijks liefhebbers van oude en nieuwe trekkers uit de regio. De start en finish vinden plaats bij café Nijenhuis aan de Batsdijk 1. Deelnemers kunnen zich vanaf 09.00 uur melden, waarna de tocht om 10.00 uur van start gaat. De organisatie biedt twee deelnameopties: voor €15 per persoon inclusief lunch of €30 per persoon inclusief lunch en een barbecue na afloop.

De toertocht staat bekend om de gemoedelijke sfeer en de route door het Achterhoekse landschap. Deelnemers wordt gevraagd bij inschrijving aan te geven voor welke optie zij kiezen.

Aanmelden is mogelijk tot en met zaterdag 2 mei via e-mail (info@debruil.nl), telefonisch of via WhatsApp bij Linda Olthuis (06-29193195). Telefonisch contact is op werkdagen mogelijk na 17.00 uur.

