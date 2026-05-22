WINTERSWIJK / RUURLO — OV-ambassadeurs helpen reizigers in bibliotheken Winterswijk en Ruurlo
Wie meer wil weten over reizen met het openbaar vervoer kan in juni terecht bij de gratis OV-inloopspreekuren van de OV-ambassadeurs in de bibliotheken van Winterswijk en Ruurlo. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen met vragen over reizen met trein en bus.
Het eerste spreekuur vindt plaats op vrijdag 5 juni vanaf 14.00 uur in de bibliotheek in Winterswijk. Daarna volgt op woensdag 10 juni vanaf 14.00 uur een spreekuur in de bibliotheek van Ruurlo.
Tijdens de bijeenkomsten geven OV-ambassadeurs uitleg over reizen met de OV-chipkaart, bankpas en OVpay via de mobiele telefoon. Ook beantwoorden zij vragen over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, abonnementen, buurtbussen en andere vervoersmogelijkheden in de regio.
Met de spreekuren willen de organisaties mensen helpen om gemakkelijker en duurzamer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Treinen rijden op groene stroom en er worden steeds meer elektrische bussen ingezet.
Meer informatie is te vinden via Bibliotheek Oost-Achterhoek activiteitenpagina. Aanmelden is niet nodig.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in