ROZENDAEL — Kindervoorstelling Professor Bombastix in kasteelpark Rosendael

Professor Bombastix brengt op 21 augustus een interactieve kindervoorstelling over de mysterieuze Zwiezels in het park van kasteel Rosendael.

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Op vrijdag 21 augustus 2026 komt Professor Bombastix naar het park van kasteel Rosendael met een interactieve voorstelling voor kinderen. De voorstelling draait om de mysterieuze Zwiezels, kleine wezentjes die volgens de verhalen in het park leven.

Professor Bombastix nodigt slimme en nieuwsgierige kinderen uit om hem te helpen een raadsel op te lossen over deze onzichtbare wezentjes. De Zwiezels slapen overdag in de vijver en komen ’s nachts tevoorschijn, maar zijn dan onzichtbaar. De voorstelling combineert humor, spanning en fantasie en vindt plaats op een bijzondere locatie: het kasteelpark van Rosendael.

De voorstelling wordt twee keer opgevoerd, om 11.30 en 13.00 uur. De entree bedraagt 18 euro voor volwassenen en 10,50 euro voor kinderen tot en met 18 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang. Museumkaarthouders, VriendenLoterij VIP-KAART-houders en donateurs van betalen 3 euro op vertoon van hun pas.

Reserveren is mogelijk via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.

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