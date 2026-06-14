Amerikaanse Ansgar Holtgers Jr. wint Grote Prijs van Gelderland in Lichtenvoorde

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De Amerikaan Ansgar Holtgers Jr. heeft zondagmiddag de Rabobank Grote Prijs van gewonnen tijdens in . De 21-jarige ruiter stuurde zijn paard Pixel-K van ’t Kattenheye foutloos door de barrage en pakte daarmee de prestigieuze overwinning.

De technische CSI3*-rubriek over 1.55 meter bleek een zware opgave. Van de 26 combinaties wisten slechts vijf ruiters een foutloze basisomloop neer te zetten en zich te plaatsen voor de barrage.

Holtgers Jr. had nog een rekening openstaan met het concours. Vorig jaar eindigde hij als tweede in Vragender en keerde dit jaar terug met één doel: winnen. Dat lukte. Als laatste starter in de barrage zette hij de snelste foutloze tijd neer en bleef daarmee de concurrentie voor.

De Duitser Johannes Ehning kwam met Kira II nog dichtbij, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. De beste Nederlandse prestatie kwam op naam van Hessel Hoekstra. Met Comthago VDL bleef hij ook in de barrage foutloos en eindigde hij als derde.

Ook jong Nederlands talent liet zich zien. De twintigjarige Thijmen Vos plaatste zich met Cadillac Z voor de barrage, maar een springfout kostte hem uiteindelijk een podiumplaats. De Zweed Douglas Lindelöw eindigde als vijfde.

Met de Grote Prijs van kwam een einde aan een succesvolle editie van , waar duizenden bezoekers genoten van een week vol topsport, paarden en sfeer. De organisatie richt zich inmiddels op de editie van 2027.

Uitslag CSI3 1.55m Rabobank Grote Prijs van Gelderland*

Ansgar Holtgers Jr. (VS) – Pixel-K van ’t Kattenheye Johannes Ehning (Duitsland) – Kira II Hessel Hoekstra (Nederland) – Comthago VDL Thijmen Vos (Nederland) – Cadillac Z Douglas Lindelöw (Zweden) – Emmie CC

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