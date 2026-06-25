ACHTERHOEK — KNMI geeft code rood af voor extreme hitte in Gelderland

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— Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte in grote delen van het land, waaronder . Volgens het KNMI kunnen de temperaturen landinwaarts oplopen tot 36 tot 39 graden en plaatselijk mogelijk zelfs 40 graden. Voor donderdag geldt al code oranje.

De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor benauwde hitte. Iedereen kan hierdoor gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is van kracht tot ten minste zaterdag.

Voor Gelderland geldt donderdag van 16.00 tot 00.00 uur een waarschuwing voor hitte. Vrijdag geldt de waarschuwing de hele dag. Ook in de nacht blijft het warm, vooral in stedelijke gebieden.

Het KNMI adviseert om de ontwikkelingen goed te volgen en maatregelen te nemen tegen de hitte. Denk aan voldoende drinken, inspanning vermijden op het heetst van de dag en extra letten op kwetsbare mensen en dieren. Voor weermeer informatie: KNMI → https://www.knmi.nl

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