Tante Rikanto van Zwarte Cross mogelijk straks door heel Nederland verkrijgbaar

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De populaire -snack Tante Rikanto krijgt mogelijk een landelijke verspreiding. Organisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV maakt bekend dat gesprekken worden gevoerd met verschillende partijen in de snackbranche om de snack ook buiten het festival verkrijgbaar te maken.

De Tante Rikanto werd tijdens de editie van 2025 voor het eerst geïntroduceerd op de Zwarte Cross. De snack, ontwikkeld in samenwerking met FEBO, bestaat uit een gekruid gehaktmengsel met een licht zuurtje in een krokant jasje.

Volgens de organisatie bleek de introductie direct een succes. Tijdens het festival zouden zelfs meer Tante Rikanto’s zijn verkocht dan traditionele snacks zoals frikandellen en kroketten. Dat succes heeft geleid tot plannen om de snack breder beschikbaar te maken voor liefhebbers die niet willen wachten tot de volgende editie van het festival.

De Feestfabriek heeft eerder ervaring opgedaan met eigen horecaproducten. Zo werd in 2012 het drankje Nozem Oil gelanceerd. Dat groeide uit tot een zelfstandig merk met landelijke verkrijgbaarheid, een eigen merchandise-lijn en uitbreiding naar nieuwe markten.

De komende editie van de vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 in . Bezoekers kunnen daar opnieuw kennismaken met de Tante Rikanto. Over een mogelijke landelijke introductie volgt volgens de organisatie later meer informatie.

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