GROENLO — Kunstenaars werken live tijdens Ruitentroef in centrum van Groenlo

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Kunststichting KiK organiseert op zaterdag 11 juli voor de tweede keer het buitenkunst-evenement Ruitentroef in het centrum van . Tussen 10.00 en 16.00 uur laten ongeveer vijftien kunstenaars uit de regio zien hoe hun kunstwerken tot stand komen.

Bezoekers kunnen tijdens het evenement vrij rondlopen, de kunstenaars aan het werk zien en kennismaken met uiteenlopende kunstvormen en stijlen. Het evenement is bedoeld om kunst dichter bij het publiek te brengen en tegelijkertijd de binnenstad van een creatieve uitstraling te geven.

De kunstwerken die tijdens Ruitentroef worden gemaakt, krijgen na afloop onder meer een plek in leegstaande panden en etalages in het centrum. Daarmee wil de organisatie niet alleen een inspirerende kunstdag organiseren, maar ook bijdragen aan een aantrekkelijker straatbeeld.

Omdat Ruitentroef volledig in de openlucht plaatsvindt, is het evenement afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer informatie en een overzicht van de deelnemende kunstenaars zijn te vinden op KiK Groenlo.

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