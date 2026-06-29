LAREN (GLD) — Zomeractiviteiten voor kinderen bij Huis Verwolde

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viert dit jaar zijn 250-jarig bestaan met een speciale zomerprogrammering voor kinderen. Tijdens de zomervakantie kunnen gezinnen genieten van diverse activiteiten die zowel leuk als leerzaam zijn.

Een van de hoogtepunten is de gezinsrondleiding ‘Met de butler op stap’. Deze interactieve rondleiding biedt kinderen de kans om samen met de butler meer te leren over het leven op een adellijk

Gezinsrondleiding

Nieuw is de jubileumspecial ‘Met de butler op stap‘, een rondleiding speciaal voor gezinnen. De butler zit vol boeiende verhalen en laat zien waar het personeel woonde en werkte, waar de adellijke bewoners hun kopjes thee dronken, sigaartjes bolden en waar de kinderen verbleven. Met boeiende verhalen, leuke weetjes en kleine geheimen laat de butler zien hoe het leven op een adellijk landgoed eruit zag. Jonge bezoekers leren spelenderwijs de etiquette en regels van toen. Een verrassende en interactieve rondleiding voor het hele gezin.

Datum: donderdag 9, 16, 23, 30 juli

Tijd: 11:30 uur

Entree: volwassenen € 13,50 kind 4 t/m 18 jaar € 6,75 , Vriendenloterij VIP-kaart gratis

Reserveren verplicht: www.glk.nl/ activiteiten-verwolde

Op stap met de knapzak

Met een geheel nieuwe vormgeving is onze zeer populaire knapzakspeurtocht weer helemaal fris en hip. De route door park en bos is nog leuker nu de speurtocht in een nieuw jasje steekt. De speurtocht is te koop in de museumwinkel op alle dagen dat geopend is voor publiek.

Natuurexpeditie kriebelbeestjes

De Natuurexpeditie staat deze zomer extra vaak op de agenda. Een superleuke middag voor kinderen waarbij ze onderzoeken wat er eigenlijk zoal krioelt in het gras en in de sloot. Met zoekkaarten, een schepnetje en een beestenkijker onderzoeken ze samen met onze ervaren natuurgids de gracht, het hoge gras en de bloemen in het veld. Aan het einde maken de kinderen een eigen tekening van hun vondsten, terwijl ze bijkomen van hun avonturen met een glaasje ranja.

Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk dan eens naar het aanbod van leuke spellen en hulpjes voor meer natuurbeleving in de museumwinkel.

Datum: 8, 11, 15, 25 en 29 juli, 1, 8, 12, 22 en 26 augustus

Tijd: 13:30 uur

Entree: kind 4 t/m 12 jaar € 5,00

Reserveren (niet verplicht): www.glk.nl/activiteiten- verwolde

Workshop Zalige Zoetigheden

Ben je een echte zoetekauw? Dat waren de vroegere bewoners van Verwolde ook. Zij maakten de lekkerste lekkernijen en zoetigheden die deelnemers aan deze workshop ook gaan maken volgens dezelfde oude recepten.

Aan het eind worden alle lekkernijen verdeeld en krijgt iedereen de zoetigheden mee naar huis. Laat je verrassen door deze unieke ervaring die wordt verzorgd door ‘Keuken van Weleer’ cateraars. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar met begeleider.

Datum: 14, 15, 16 augustus

Tijd: 14:30 uur ( 2 uur)

Entree: volwassenen € 35,00 kind 8 t/m 18 jaar € 22,50

Reserveren verplicht: www.glk.nl/ activiteiten-verwolde

💡 Wist je dat Huis Verwolde is een van de oudste landgoederen in en biedt een unieke kijk op de geschiedenis van de regio.

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