WINTERSWIJK — Informatiebijeenkomst over buikwandcorrectie in SKB Winterswijk

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Het ( ) en organiseren op woensdag 8 juli een informatiebijeenkomst over buikwandcorrecties. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van de die meer willen weten over de mogelijkheden van deze ingreep.

Tijdens de avond geven plastisch chirurgen Mariëlle Jippes en Marin Citgez uitleg over verschillende soorten buikwandcorrecties, het verloop van de behandeling en de resultaten die patiënten kunnen verwachten. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Een buikwandcorrectie kan uitkomst bieden voor mensen met een verslapte of uitgerekte buikhuid, bijvoorbeeld na gewichtsverlies, een zwangerschap of door het natuurlijke verouderingsproces. Bij de operatie worden overtollige huid en vet verwijderd om de buik strakker te maken.

Na afloop kunnen bezoekers desgewenst direct een vrijblijvend consult inplannen om hun persoonlijke situatie te bespreken. Deze afspraken vinden plaats in juli en augustus.

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van het in . De inloop start om 18.30 uur, de presentatie begint om 19.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht en kan tot en met 2 juli.

Meer informatie en aanmelden via | in .|skbwinterswijk.nl

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