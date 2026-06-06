DREMPT — Kunstzomer in Sint-Joriskerk Drempt met wisselende exposities

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De historische Sint-Joriskerk in Drempt vormt deze zomer opnieuw het decor voor een reeks kunsttentoonstellingen. Van juni tot en met juli presenteren verschillende kunstenaars hun werk in de twaalfde-eeuwse kerk aan de Kerkstraat 1.

De Sint-Joriskerk behoort tot de oudste gebouwen van de regio. De kerk werd in romaanse stijl gebouwd en is gewijd aan Sint-Joris. Volgens de overlevering stellen de beeldjes in de zuidmuur van de toren Karel de Grote en zijn echtgenote voor. De kerk wordt al in 1067 in archieven genoemd.

Van 11 tot en met 21 juni exposeren onder meer Bas de Jong, Els Lemkes, Ineke Bruil, Marita Pallandt, Mieke Kaaijk en Willem Leusink. Hun werk varieert van schilderkunst en grafiek tot textielkunst, keramiek, mixed media en installaties.

Vanaf 25 juni tot en met 26 juli volgt een reeks groepsexposities van kunstenaarscollectief WEB. Bezoekers kunnen onder meer werk bekijken van Hannie Nagel, Virginie van Kempen, Ineke Rethans, Rietje Heeling en Truus Peters-Hogenkamp. De exposities tonen een breed scala aan stijlen en technieken, waaronder schilderkunst, dierenportretten, abstracte kunst en gemengde technieken.

Met de tentoonstellingen wil de organisatie kunst toegankelijk maken voor een breed publiek en bezoekers laten kennismaken met uiteenlopende kunstvormen in een bijzondere historische omgeving.

Meer informatie over de kerk is te vinden via Sint-Joriskerk Drempt

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