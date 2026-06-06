GROENLO — Grol JO11-5 verovert zilver op NK voor JO10-teams

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Grol JO11-5 (JO10-1) heeft zaterdag 6 juni een indrukwekkende prestatie geleverd door als tweede te eindigen op het NK KNVB O10-toernooi in Brunssum. Op het nationale kampioenschap kwamen de 24 sterkste JO10-teams van Nederland in actie.

De dag begon al bijzonder met een grote supportersschare. Naast de tien spelers reisden ongeveer veertig ouders, familieleden en vrienden af naar Zuid-Limburg om het team aan te moedigen.

Grol kende een uitstekend toernooi. In de poulefase werden achtereenvolgens Jonathan uit Zeist, Theole uit Tiel en s.v. Langeberg verslagen. Daarna volgde een 2-0 overwinning op ARC uit Alphen aan den Rijn in de kwartfinale.

De halve finale tegen De Tubanters uit Enschede groeide uit tot een ware thriller. Na een 0-2 achterstand knokte Grol zich terug naar een 3-2 voorsprong. In de slotminuut viel alsnog de gelijkmaker, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Vanaf elf meter hielden de Groenlose talenten het hoofd koel en verzekerden zij zich van een plek in de finale.

In de eindstrijd bood Grol goed weerstand aan TVC uit Breda, maar moest het uiteindelijk een 2-0 nederlaag incasseren. Daarmee eindigde het team op een knappe tweede plaats van Nederland.

Voor de jonge voetballers uit betekende het zilver een prachtige beloning voor een dag vol inzet, strijdlust en voetbalplezier. Een prestatie waar spelers, trainers en supporters met recht trots op mogen zijn.

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