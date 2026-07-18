LANDELIJK — Auto veilig vervoeren in de regio begint met de juiste spanbanden

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Wie in de Achterhoek wel eens een auto op een trailer heeft gezet, weet hoe snel het mis kan gaan. Een rit van Winterswijk naar Groenlo lijkt kort, maar een noodstop, drempel of scherpe bocht kan al genoeg zijn om een voertuig te laten verschuiven. Dat veroorzaakt schade aan auto en trailer. Daarom groeit de aandacht voor veilig autotransport in de regio.

Autotransportbedrijven, bergingsdiensten en garages vervoeren dagelijks voertuigen naar werkplaatsen, veilingen of afleveradressen. Ook particulieren die een oldtimer naar een evenement in Aalten brengen, willen vooral veilig aankomen. De basis is eenvoudig: de juiste spanband voor de auto en een vaste werkwijze.

Waarom standaard spanbanden vaak tekortschieten

Veel mensen pakken een willekeurige set uit de schuur. Bij een auto vastzetten op een autotrailer tellen details. Een band die te lang is, een haak die niet past op het bevestigingspunt of een ratel die onhandig zit, kost tijd en vergroot de kans op fouten. Maatwerk spanbanden sluiten beter aan op:

Het type trailer (autotrailer, oprijwagen, plateauwagen)

De bevestigingspunten op de trailer

Het voertuig (laag, breed, zware SUV, bestelbus)

De manier van vastzetten, bijvoorbeeld met een wielspanband

Dat werkt sneller en verkleint het risico op schade.

Welke manier van vastzetten past bij jouw rit?

Voor autotransport in Winterswijk, Groenlo of Aalten worden meestal drie methoden gebruikt:

Wielspanbanden: de band loopt over de autoband. Het voertuig blijft stabiel zonder de vering onnodig hard samen te drukken. Vastzetten via sjorogen: je gebruikt de vaste punten van trailer en voertuig. Dit werkt goed als die punten duidelijk aanwezig en voldoende sterk zijn. Met bescherming: beschermhoezen of randbeschermers beperken schuren en helpen lak- of velgschade voorkomen.

Wat het beste past, hangt af van voertuig, trailer en route. Een sportauto met lage bodemvrijheid vraagt vaak om een andere aanpak dan een bestelbus.

Waar je op let bij het kiezen van spanbanden

Let vooral op:

Lengte en breedte: te lang geeft losse eindes, te kort past niet.

Treksterkte: kies een band die past bij het gewicht van de auto.

Ratel: moet stevig zijn en prettig werken.

Haken en uiteinden: ze moeten passen op de ogen en rails van jouw trailer.

Bescherming: voorkomt slijtage en schade aan velgen of carrosserie.

Praktische veiligheidstips voor onderweg

Zet een auto bij voorkeur vierpunts vast, twee banden voor en twee achter.

Voorkom dat banden langs scherpe randen lopen.

Controleer na een paar kilometer en span zo nodig opnieuw.

Let op de hoek van de banden, te schuin vermindert de werking.

Controleer altijd de voorschriften van trailer en voertuig. Bij twijfel is advies vragen verstandiger dan gokken.

Veilig autotransport is een visitekaartje

Voor ondernemers in de regio is veilig vervoer ook een kwestie van vertrouwen. Een auto die zonder schade aankomt, zegt iets over vakmanschap. Een chauffeur die snel en netjes kan zekeren, werkt bovendien efficiënter.

Of het nu gaat om een berging in Winterswijk, een dealer die auto’s aflevert in Groenlo of een particulier die een klassieker naar Aalten brengt, met passende spanbanden wordt autotransport een stuk zekerder.