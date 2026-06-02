LANDELIJK — Nederland koopt bijzondere middeleeuwse gouden ring aan

217 keer bekeken

De Nederlandse staat koopt een bijzondere gouden ring uit de 9e of 10e eeuw aan. De ring werd in 1997 gevonden in het Friese Sumar en is sinds 2022 aangewezen als beschermd cultuurgoed.

Op de ring staat het Lam Gods, omgeven door de vier evangelisten. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn er vrijwel geen vergelijkbare ringen met christelijke symboliek uit deze periode bewaard gebleven. De vondst wordt daarom gezien als een belangrijk symbool van de kerstening van Friesland.

De ring wordt voor 83.150 euro aangekocht met geld uit het Museaal Aankoopfonds en wordt onderdeel van de Rijkscollectie. Daarmee blijft het object behouden voor Nederland. Later krijgt de ring een plek in een nog te bepalen museum, zodat publiek het sieraad kan bekijken.

De aankoop volgt op een eerder verzoek om de ring voor verkoop naar het buitenland uit te voeren. Omdat het object als onvervangbaar en onmisbaar wordt gezien, mag het niet zonder toestemming van de minister het land verlaten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in