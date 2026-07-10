LANDELIJK — Seniorencoalitie start petitie voor behoud landelijke ov-korting voor ouderen

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De Seniorencoalitie is een landelijke petitie gestart om de huidige 65-pluskorting in bus, tram en metro te behouden. De korting dreigt per 1 januari 2027 te verdwijnen. Volgens de ouderenorganisaties mag de regeling pas verdwijnen als er een eerlijk, toegankelijk en landelijk alternatief is.

Volgens de Seniorencoalitie is openbaar vervoer voor veel ouderen onmisbaar om zelfstandig te blijven. Het wordt gebruikt voor familiebezoek, mantelzorg, vrijwilligerswerk, medische afspraken en sociale activiteiten. Uit onderzoek van ANBO-PCOB blijkt dat twee op de drie ouderen het openbaar vervoer nu al te duur vinden. Onder ouderen met een laag inkomen loopt dat op tot meer dan 90 procent.

Wanneer de landelijke regeling verdwijnt, kunnen provincies en vervoerregio’s zelf bepalen welke kortingsregelingen zij aanbieden. De Seniorencoalitie vreest daardoor grote verschillen tussen regio’s, waardoor ouderen afhankelijk worden van hun woonplaats voor betaalbaar openbaar vervoer.

Daarnaast wijzen de ouderenorganisaties op de toenemende digitalisering. Veel kortingsproducten zijn alleen nog online aan te vragen, wat voor ouderen zonder smartphone of met beperkte digitale vaardigheden een extra drempel vormt.

Met de petitie roept de Seniorencoalitie het Rijk, provincies, vervoerregio’s en gemeenten op om de huidige landelijke korting niet af te schaffen zonder een goed alternatief. De organisaties pleiten voor één landelijke basisregeling, met extra ondersteuning voor ouderen die financieel kwetsbaar zijn.

De petitie is te ondertekenen via de website van ANBO-PCOB.

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