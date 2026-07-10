ACHTERHOEK — Bibliotheek Oost Achterhoek presenteert najaarsprogramma Durf Digitaal!

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De Bibliotheek Oost organiseert op woensdag 9 september in alle vestigingen een gratis voorlichtingsbijeenkomst over het programma Durf Digitaal!. Tijdens de bijeenkomst maken bezoekers kennis met het digitale cursusaanbod voor het najaar van 2026 en is het mogelijk om zich direct in te schrijven.

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en vinden plaats in de bibliotheken van , , , , , en .

Met het programma Durf Digitaal! wil de Bibliotheek inwoners helpen om beter om te gaan met de steeds verder digitaliserende samenleving. Steeds meer zaken, zoals internetbankieren, afspraken maken bij de gemeente, reizen met het openbaar vervoer en het gebruik van smartphones, tablets en computers, verlopen tegenwoordig online.

Het cursusaanbod is bedoeld voor zowel beginners als mensen die hun digitale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Nieuw dit najaar zijn workshops over digitaal burgerschap, waarin onderwerpen als veilig internetgebruik, digitale bewustwording en zelfstandig deelnemen aan de digitale samenleving centraal staan.

Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost Achterhoek of bij een van de vestigingen van de bibliotheek.

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