Veel dingen zijn aan het veranderen, zo ook in de bouw. Er worden altijd nieuwe manieren bedacht om efficiënter en beter te werken. Wellicht heb je dat in de Achterhoek ook al eens voorbij zien komen. In deze blogpost gaan we in op verschillende innovaties in de bouw.

Wat is er te verwachten?

De bouwsector is voortdurend aan het veranderen. Er worden altijd manieren gevonden om dingen beter en efficiënter te doen. Ook in de bouwsector worden bijvoorbeeld veel technologische innovaties geïmplementeerd om gemakkelijker tot een bepaald doel te komen. Vooral digitalisering, duurzaamheid en efficiëntie zullen dan ook veel terugkomen in de verschillende grote innovaties in de bouw.

Drones

Drones zijn enorm populair in de bouwsector, ze bieden een vogelperspectief over een bouwplaats. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in de bouw. Door drones in de bouw worden inspecties aan de bouwplaats ook steeds makkelijker gemaakt. Ook kunnen de drones een oogje in het zeil houden als het gaat om veiligheid en natuurlijk het verloop van het bouwproces.

AR en VR

Ook AR (augmented reality) en VR (virtual reality) worden steeds vaker gebruikt in de bouw. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het realiseren van een ontwerp, virtuele rondleidingen op een bouwplaats en zelfs kunnen er trainingen worden gegeven aan bouwpersoneel met behulp van deze technologieën. Deze innovaties maken het dus makkelijker om de bouw te visualiseren en hierdoor uiteindelijk beslissingen te kunnen maken.

Prefabricage

Prefab bouwen krijgt veel meer populariteit in de bouwsector. Dit vanwege de snelheid, efficiëntie en duurzaamheid die deze met zich meebrengen. In de toekomst zal je bij steeds meer bouwprojecten prefab elementen kunnen zien. Prefab staat voor prefabricage, dit betekent dat bepaalde onderdelen ergens anders worden gemaakt en later worden samengevoegd.

Een prefab uitbouw bijvoorbeeld, wordt al steeds populairder. Verbouwingen zijn hierdoor veel sneller klaar, wat een groot voordeel is. Als mensen nu een uitbouw willen laten plaatsen, hoeven ze minder tijd vrij te maken voor de verbouwing.

Door deze methode wordt een groot deel van het constructiewerk verplaatst van buitenplaatsen naar een fabrieksomgeving. Hierdoor kan bijvoorbeeld het weer geen vertraging brengen in het bouwproces. Ook worden projecten zoals een prefab aanbouw vlotter en soepeler opgeleverd. Kijk voor alles rondom prefab eens op PrefabMaat.com.

Artificial intelligence en machine learning

Op veel vlakken en werkvelden kan AI (artificial intelligence) en machine learning een handje helpen. Zo ook in de bouw. Deze technologieën worden in de bouwsector gebruikt voor een geavanceerde analyse van bouwdata, optimalisatie van bouwplanningen en zelfs het voorspellen van mogelijke problemen tijdens het bouwproces.

