Inspectie waarschuwt voor gevaarlijke online-nepapotheken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) luidt de noodklok over de sterke toename van online-nepapotheken. Steeds meer websites verkopen receptplichtige medicijnen zonder doktersvoorschrift. In 2024 kreeg de inspectie 114 meldingen binnen; dit jaar zijn dat er al 187. Uit onderzoek naar 150 sites blijkt dat vrijwel allemaal middelen als ADHD-medicatie, pijnstillers, opiaten en slaappillen aanbieden zonder recept.

De IGJ liet tientallen van deze websites offline halen, vaak gehost vanuit het buitenland. Eén aanbieder wordt strafrechtelijk vervolgd. Volgens de inspectie lopen consumenten ernstige gezondheidsrisico’s. “De herkomst van de medicijnen is onbekend, de inhoud onbetrouwbaar en soms krijgen kopers helemaal niets geleverd,” aldus een woordvoerder.

Vooral het illegale aanbod van ADHD-medicatie baart zorgen. Studenten gebruiken deze middelen steeds vaker om beter te kunnen presteren, zonder medisch toezicht. De IGJ roept zorgverleners en onderwijsinstellingen op alert te zijn en jongeren te waarschuwen voor de gevaren.

Kenmerken van nepapotheken: vage contactgegevens, geen erkende apotheker, betaling via cryptovaluta, en geen registratie in het officiële apothekenregister. De IGJ adviseert om medicijnen uitsluitend te halen bij een erkende apotheek en bij klachten altijd eerst de huisarts te raadplegen.

📅 oktober 2025

📍 Nederland

💶 advies: koop alleen bij erkende apotheken

🔗 www.igj.nl

Wist-je-dat

De IGJ werkt samen met internationale toezichthouders om deze illegale online-apotheken op te sporen, omdat veel van deze websites vanuit het buitenland worden aangestuurd.

