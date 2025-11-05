Jostiband wordt Ambassadeur van de Vrijheid 2026

7 keer bekeken

De Jostiband is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgeroepen tot één van de vier Ambassadeurs van de Vrijheid 2026. Het bijzondere orkest, dat komend jaar 60 jaar bestaat, treedt op 5 mei op tijdens de Bevrijdingsfestivals in Zeeland, Overijssel, Gelderland en Groningen.

Met hun optreden willen de muzikanten aandacht vragen voor een belangrijk thema: de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. “Wij denken niet in beperkingen,” zegt de Jostiband. “We kijken naar wat iemand te bieden heeft en gunnen elkaar het allerbeste. Zo maken we samen dingen mogelijk.”

In aanloop naar 5 mei gaat de band met mensen in gesprek over vrijheid en onvrijheid, bezoekt historische plekken en werkt aan een speciale setlist. De logistiek is een flinke operatie: met helikopters van de Koninklijke Luchtmacht vliegt het orkest naar de vier festivals, begeleid door muzikale vrienden.

💬 Wist je dat…

De Jostiband het grootste orkest van mensen met een beperking ter wereld is? Elke woensdag repeteren zo’n 120 muzikanten in Zwammerdam, waar de muziek wordt aangepast zodat iedereen mee kan spelen.

📅 Datum: 5 mei 2026 – Bevrijdingsfestivals Zeeland, Overijssel, Gelderland en Groningen

🔗 Meer info & steun: www.jostibandvoorvrijheid.nl

